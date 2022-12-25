Минобороны РФ показало работу врачей, спасающих жизни в зоне спецоперации
Москва, 25 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео о работе врачей Западного военного округа в ходе спецоперации в защиту Донбасса. Медработники работают круглосуточно и делают всё возможное, чтобы спасти жизни военнослужащим, сообщили 25 декабря в ведомстве.
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Она участвует в СВО добровольцем, всех оберегает, помогает коллегам и бойцам. Коллектив врачей слаженно работает единой командой, отметила девушка. Санинструктор поблагодарила своего непосредственного руководителя, лейтенанта, который «небезразличен к каждому, от своих подчинённых до каждого солдата».
«Специалисты-медики принимают десятки пациентов ежедневно, не покидая позиции, что позволяет оказывать своевременную помощь и не допускать осложнений при травмах и заболеваниях», — подчеркнули в Минобороны.
Помощь врачей при необходимости также получают мирные жители, которым не могут оказать медпомощь на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало кадры работы сапёров Западного военного округа в ходе специальной военной операции на территории Украины.