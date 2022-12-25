Луганск, 25 декабря, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли посёлок городского типа Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Читайте также: СК России расследует факты обстрелов регионов России ВСУ

Боевики выпусти ракету из РСЗО HIMARS по Михайловке в 02:10 25 декабря. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном комитете России заявили о расследовании уголовных дел, возбуждённых по факту попаданий снарядов ВСУ в населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Курской области.