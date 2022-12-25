Владивосток, 25 декабря, 2022, 06:36 — ИА Регнум. К перебоям в электроснабжении населённых пунктов в Кавалеровском, Дальнегорском округах и в Ольгинском районе Приморского края привёл сильный снегопад. В первых двух из-за непогоды введён режим ЧС. По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) региона, без электроснабжения остались несколько тысяч человек в пяти поселениях.

uknowgayle Снегопад

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В Кавалеровском округе снега выпало в 6,5 раза больше средней нормы осадков, в Ольгинском районе — в 4 раза. В девяти муниципалитетах нет дорожного сообщения с некоторыми населёнными пунктами. Невозможен проезд к сёлам Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Лиственное, Серафимовка, Тимофеевка, Ракушка, а также к Евгеньевской краевой больнице восстановительного лечения.

«В настоящее время электроснабжение нарушено в селах Маргаритово, Моряк-Рыболов, Бровки, Щербаковка, Лиственное. Отдельные присоединения отключены также в Милоградово, Михайловке, Фурманово, Веселом Яре, Молдовановке», — рассказали в ДРСК.

Котельные в населённых пунктах, где наблюдаются проблемы с подачей электричества, работают от дизельных генераторов. Энергетики вынуждены добираться до мест повреждения линий в том числе на лыжах. Кроме того, для доставки аварийных бригад используют высокопроходимую технику. На обычном транспорте к отдалённым участкам не пробраться из-за высоты снежного покрова до двух метров.

Энергослужбы также помогают жителям, оказавшимся в снежном плену. Так, утром 25 декабря вездеход ДРСК забирал людей с Молдовановского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших из-за непогоды в Соединённых Штатах Америки достигло 23. За сутки снежная буря унесла жизни 13 жителей.