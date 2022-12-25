Лондон, 25 декабря, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Британцы, дающие приют беженцам с Украины, находятся в стрессе из-за экономического кризиса. В силу обстоятельств многие из них намерены в рождественские праздники освободиться от гостей. Об этом написал The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

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«Люди хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», — прокомментировала настроение британцев Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, оказывающей помощь волонтёрам.

Общественница отметила, что британцы, приютившие украинских беженцев, устали, но при этом испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения».

«Женщина почувствовала себя чужой в собственном доме — в какой-то день она пришла на кухню, а все сидели на кухне и разговаривали по телефонам. Она ушла в свою комнату и подумала: «Это мой дом, почему я это делаю?» — добавила Кейт Дэниелс.

О проблемах сообщил и специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич:

«Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную».

Как сообщало ИА REGNUM, украинцы-беженцы в Эстонии обратились к населению с просьбой отказаться от фейерверков в новогодние праздники, написало Postimees.