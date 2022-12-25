Киев, 25 декабря, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Как недостойное расценили поведение телеведущего Fox News Такера Карлсона, который сказал, что президент Украины Владимир Зеленский напоминает ему «управляющего стриптиз-клубом». Словами журналиста возмутился глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Gov39.ru Андрей Ермак

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По его мнению, представитель СМИ «сделал грязные вещи», заявив о том, что Зеленский прилетел в Вашингтон только для того, чтобы требовать деньги, и был неподобающе одет. Уступки Белого дома украинскому лидеру Такер Карлсон счёл унизительными для населения Соединённых Штатов Америки.

«Он не является голосом Республиканской партии. Я могу сделать такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в Конгрессе», — сказал руководитель офиса Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Fox News подчёркивал, что никто ещё не выступал перед Конгрессом США в толстовке, но при этом Зеленского любят гораздо больше, чем любого из американцев. Отмечалось, что украинского лидера никто не выгнал, а наоборот, вместо этого делали всё, что он хотел.