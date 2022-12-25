В офисе Зеленского возмутились критикой лидера Украины на телеканале в США
В офисе Зеленского возмутились сравнением лидера Украины с «управляющим стриптиз-клубом»
Киев, 25 декабря, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Как недостойное расценили поведение телеведущего Fox News Такера Карлсона, который сказал, что президент Украины Владимир Зеленский напоминает ему «управляющего стриптиз-клубом». Словами журналиста возмутился глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
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По его мнению, представитель СМИ «сделал грязные вещи», заявив о том, что Зеленский прилетел в Вашингтон только для того, чтобы требовать деньги, и был неподобающе одет. Уступки Белого дома украинскому лидеру Такер Карлсон счёл унизительными для населения Соединённых Штатов Америки.
Как сообщало ИА REGNUM, журналист Fox News подчёркивал, что никто ещё не выступал перед Конгрессом США в толстовке, но при этом Зеленского любят гораздо больше, чем любого из американцев. Отмечалось, что украинского лидера никто не выгнал, а наоборот, вместо этого делали всё, что он хотел.