Владивосток, 25 декабря, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Прокуратура Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств публикации в СМИ о возгорании в ночном клубе Владивостока, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Установлено, что пожарные для тушения возгорания в клубе «Юник» не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала.

«Прокуратура по результатам проверки, при наличии оснований, примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в ночь на 25 декабря случился пожар в ночном клубе «Юник» на улице Светланской в центре города.