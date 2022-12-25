Вашингтон, 25 декабря, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Возможную внезапную смерть президента США Джо Байдена при исполнении обязанностей назвали худшим вариантом для страны. Эта трагедия может отбросить Штаты назад во времени, написало 19FortyFive.

Joebiden.com Джо Байден

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«Худшее, что может случиться, — Байден умрёт при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия, которая может отбросить страну назад и заморозить во времени», — отметило издание.

В статье подчёркивается, что возраст американского президента чреват серьёзными рисками. Признаками того, что здоровье его пошатнулось, называют частые ошибки в речи президента. В том числе журналисты напомнили, что глава США неоднократно путал слова, имена и должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президентов США и Украины в Вашингтоне 21 декабря Джо Байден в своём выступлении перепутал Украину с Ираном. Вместо фразы «украинскому народу» он сказал «иранскому народу».