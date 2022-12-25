Вашингтон, 25 декабря, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Обозреватель американского издания The Spectator Фрэнсис Семпа прокомментировал статью дипломата Ричарда Хааса из США, посвященную урокам истории, в которой автор признал, что Вашингтон в последние 30 лет ошибался по всем ключевым вопросам мировой политики.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Основные ошибки США — это вооруженные конфликты и санкции. В статье говорится о том, что официальные лица Америки уверяли, что вооруженные конфликты с участием держав устарели, но при этом США вели боевые действия в Ираке и Афганистане. Также чиновники говорили о вреде санкций и убеждали в необходимости выстраивания экономических отношений и культурной интеграции для избежания конфликтов. Но в 2022 году власти США опровергли оба собственных утверждения.

Подводя итоги, Фрэнсис Семпа отметил, что Ричард Хаас «разрушил мифы глобалистов, которые вели США к упадку».

Как сообщало ИА REGNUM, возможную внезапную смерть президента США Джо Байдена при исполнении обязанностей назвали худшим вариантом для страны. Эта трагедия может отбросить Штаты назад во времени, написало 19FortyFive.