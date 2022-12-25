Купянск, Украина, 25 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. На купянском направлении военнослужащие из Западного военного округа атаковали киевских боевиков, которые скрывались в лесополосе. Данные о местонахождении вражеской группы передал разведчик с позывным «Горелый», сообщили 25 декабря в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Марочко: ВСУ формируют ударные группы на купянском направлении

Украинских военных обнаружили с помощью дрона и сразу уведомили бойцов.

«Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчётом, который уже готов, сейчас мы будем корректировать. Наш расчёт АГС. Точки у нас уже найдены», — отметил разведчик.

Когда российские военные отходили, им пришлось открыть огонь на поражение. Разведчик также пояснил, что удовлетворён результатом проведённой операции.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели на купянском направлении формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией, заявил ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко на основании данных разведки.