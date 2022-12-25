Москва, 25 декабря, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Самый важный фактор при оформлении кредита — способность выплатить его на тех условиях, которые предлагает финансовая организация. Юрист Елена Кудерко рассказала, как определить риски при оформлении займа, сообщило агентство «Прайм».

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По её словам, сумма ежемесячной выплаты не должна превышать половину дохода. В эту долю необходимо вместить все выплаты по долгам. Юрист подчеркнула, что даже небольшой кредит не стоит брать, если он изменит эти пропорции.

По словам Елены Кудерко, также стоит отказаться от займов и залогов под высокие проценты и от закладки вещей в ломбарде — такие сделки приносят убытки. Россиянам также советуют проверять, все ли условия для получения займов отражены в документах.

Как сообщало ИА REGNUM, банку России стоит провести анализ ситуации с кредитами граждан, которые становятся «вечными» заемщиками, заявил 6 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).