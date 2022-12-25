Симферополь, 25 декабря, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом «Новый год в Крыму как дома». Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

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Волченко такой слоган объяснил тем, что значительная часть отдыхающих воспринимает Крым как «домашний» регион, где можно отметить Новый год спокойно, тепло и по-семейному.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт города Сочи готовится принять в новогодние и рождественские праздники 570 тысяч пассажиров, это на 22% превышает показатели прошлого года, заявил 24 декабря вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.