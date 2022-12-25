Штат Нью-Йорк, США, 25 декабря, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Количество погибших из-за непогоды в Соединённых Штатах Америки достигло 23. За сутки снежная буря унесла жизни 13 жителей. О последствиях непогоды сообщило NBC.

(сс) Aliazimi Снежные бури в США

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Издание подчеркнуло, что это минимальная цифра — возможно, жертв уже больше. Люди погибали в Теннесси, Висконсине, Кентукки, Миссури, Мичигане, Нью-Йорке, Огайо, Канзасе, Оклахоме, Колорадо и Небраске.

Без электроснабжения из-за снегопада в США остаются более миллиона человек. В аэропортах страны отменили более 2,3 тыс. вылетов.

Как сообщало ИА REGNUM, бурей накрыло большую часть США. Установившаяся погода стала экстремальной для американцев.