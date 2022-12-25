Москва, 25 декабря, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Фонд обязательного медицинского страхования РФ передал администрациям новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС. Об этом написал ТАСС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинский полис

Читайте также: Новым регионам РФ разрешили плавный переход к цифровой маркировке товаров

Территориальные фонды в новых регионах будут исполнять функции страховых медицинских организаций: выдавать полисы ОМС, оплачивать медпомощь, контролировать её качество и защиту прав пациентов.

Жителям гарантирована медицинская помощь в любом субъекте РФ, в том числе высокотехнологичная в федеральных клиниках за счёт средств федерального фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, переходный период для изменения способа маркировки товаров на цифровой предусмотрят для регионов, недавно вернувшихся в состав России — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.