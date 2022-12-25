Вашингтон, 25 декабря, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал обвинения Западом России в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» «самой глупой ложью» уходящего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

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Вариантов у телеведущего, как он признаётся, было много.

«Мы начнём, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!» — с иронией объявил Такер Карлсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Такер Карлсон обвинил правительство США во лжи о создании большого количества рабочих мест.