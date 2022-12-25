Владивосток, 25 декабря, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Во Владивостоке в ночь на 25 декабря случился пожар в ночном клубе «Юник» на улице Светланской в центре города.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

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По информации региональных телеграм-каналов, возгорание удалось потушить. На момент пожара в клубе было много посетителей. Всех вывели на улицу через один вход. Люди толпились в наполненном дымом помещении.

Официальной информации о пожаре нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар уничтожил во Владивостоке ресторан Zuma, входивший в список лучших заведений России. Пострадавших и погибших нет.