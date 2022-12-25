Торонто, Канада, 25 декабря, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Спортсмен из Дагестана Абакар Казбеков, внезапно скончавшийся 17 декабря в Канаде, похоронен в Торонто. Его отец объяснил это тем, что по мусульманским традициям тело необходимо было предать земле в кратчайший срок.

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«Оформление бумаг в Канаде затянулось, а по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно быстрее. И семья дала мне добро на то, чтобы похоронить Абакара в Торонто», — объяснил отец хоккеиста.

Он признался, что, конечно, хотел похоронить сына на родине, в Дагестане, но счёл более важным придерживаться религиозных традиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Абакару Казбекову было 18 лет. Он играл за клуб хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс» и был найден мёртвым на тротуаре возле жилого дома в Торонто 17 декабря.