Донецк, 25 декабря, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Представитель Минобороны РФ рассказал журналистам о подвиге капитана Глеба Сомова, который заманил киевских боевиков в ловушку на одном из тактических направлений спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Глеб Сомов с бойцами удерживал оборону под натиском украинских артиллеристов, но силы были не равны. Оценив ситуацию, капитан отвёл товарищей к району сосредоточения основных российских сил, тем самым заманив боевиков ВСУ в ловушку, где они были окружены и отброшены на изначальные позиции.

В ходе столкновения Глеб Сомов, рискуя жизнью, эвакуировал раненых из-под встречного огня. Героя наградили орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало 24 декабря в своём телеграм-канале видео, в котором майор Денис Черняков рассказал о своём участии в специальной военной операции.