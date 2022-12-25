Колорадо, США, 25 декабря, 2022, 03:35 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо, где ежегодно следят за путешествиями Санта-Клауса, констатировали, что он пролетел над Комсомольском-на Амуре в Хабаровском крае. Сани Санты якобы были над Россией в 16:00 по мск 24 декабря, сообщил сайт NORAD.

Санта-Клаус отдыхает

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Также, по информации ресурса, волшебник вручил уже более 800 млн подарков. Цель проекта NORAD — отслеживать раздачу подарков и перемещения Санта-Клауса по миру.

В США детям предлагают звонить деду, который дарит подарки на Рождество, такая опция доступна с 1955 года. Радар, отслеживающий перемещения Санта-Клауса, заработал в 2004 году.

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства культуры Украины инициировали введение полного запрета на «пропаганду российских новогодних традиций». Как утверждают в ведомстве, в ближайшее время в стране Дед Мороз и Снегурочка должны быть заменены на Санта-Клауса и эльфов.