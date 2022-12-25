Вашингтон, 25 декабря, 2022, 03:09 — ИА Регнум. 2023 год станет переломным для конфликта между Россией и Украиной, и Киев одержит верх. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Guardian.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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Он также выразил абсолютную уверенность, что после завершения конфликта Крым перейдёт под контроль Киева. Издание не разделяет ожидания Ермака и полагает, что отстаивание полуострова в пользу Украины — трудная задача для ВСУ.

Глава офиса украинского лидера также заверил американских журналистов, что Зеленский — «лучший президент в современной истории Украины», и его признание в мире выросло до «необычайного уровня». Отвечая на вопрос о состоянии Зеленского в контексте долгого конфликта между Киевом и Москвой, Ермак назвал его ответственным человеком.

«С ним всё в порядке. Он глубоко вовлечен во всё: вооружение, военную стратегию, энергетические и экономические вопросы», — отметил глава офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон и поделился своими планами достижения мира с президентом США Джо Байденом.