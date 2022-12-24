Абу-Даби, 25 декабря, 2022, 02:39 — ИА Регнум. В качестве помощи гражданскому населению Украины Объединённые Арабские Эмираты намерены передать стране 2,5 тыс. генераторов. Оборудование является частью ранее одобренного пакета поддержки на общую сумму 100 млн долларов, сообщило издание WAM.

Богдан Борман ИА REGNUM Генераторы

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Генераторы будут отправляться через Польшу и, как предполагается, поступят на Украину в январе 2023 года. Мощность оборудования составляет от 3,5 до 8 киловатт. Ранее Киев уже получил от ОАЭ порядка 1,2 тыс. генераторов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии отправило на Украину 25 генераторов в качестве гуманитарной помощи. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что страна нуждается во многих тысячах промышленных генераторов.