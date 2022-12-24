Берлин, 25 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Германия, ищущая замену российскому газу, рискует попасть в зависимость от шейхов Катара. Некие «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала с экс-главой Европарламента Кайли очевидны. Об этом сообщает газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

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Энергетический кризис в Европе вывел на сцену страны Персидского залива, в том числе Катар, который является крупнейшим экспортёром СПГ. В последнее время многие европейцы обращались к эмирату за договорами на поставки газа.

По мнению немецкого издания, Европа в нынешней ситуации попадает «из огня да в полымя». В связи с разбирательством дела Евы Кайли, подозреваемой в коррупционных схемах с проведением ЧМ по футболу, Европарламент пытался запретить, пока идёт следствие, «паломничество» туда катарского лобби.

Катар осознал свою власть и недвусмысленно намекнул о возможности «негативного» влияния в вопросах поставок газа.

«Маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», — заключила Die Welt.

Как сообщало ИА REGNUM, потери европейских стран из-за отказа от российского газа достигли около $1 трлн.