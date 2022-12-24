Кишинёв, 25 декабря, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Диалог Кишинёва с Приднестровьем приостановлен, территории держат дистанцию в политических вопросах. Об этом заявил заместитель председателя правительства Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в интервью радиостанции Radio Chisinau.

Правительство Республики Молдова Олег Серебрян

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«Если в экономической или социальной сферах найдены пути сближения и продемонстрировано, что, в принципе, Молдавия продолжает действовать более или менее как уникальный экономический механизм, то в политической сфере я считаю, что никогда после 1992 года расстояние не было таким большим», — отметил он.

В части энергетического кризиса, по словам Серебряна, наблюдаются определённые положительные сдвиги. А именно, Кишинёв снова начал покупать электроэнергию у расположенной в Приднестровье «Интер РАО» Молдавской ГРЭС и в обмен передаёт Тирасполю российский газ.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящий год в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) был особенно тяжёлым из-за того, что Молдавия нарастила давление, заявлял 15 декабря глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.