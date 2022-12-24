Рим, 25 декабря, 2022, 01:52 — ИА Регнум. СМИ сообщили о кончине известного политика, экс-министра иностранных дел Италии Франко Фраттини. Дипломат ушёл из жизни в возрасте 65 лет.

Sebastian Gabsch Франко Фраттини

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Франко Фраттини был главой МИД Италии в правительстве при Сильвио Берлускони. Занимал должность председателя Госсовета и министерские посты. С 2004 по 2008 годы был еврокомиссаром и заместителем председателя Еврокомиссии.

В феврале 2022 года Фраттини заявил, что президент РФ Владимир Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности в мире в 2007 году, и осудил политику США.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединенная судостроительная корпорация сообщила о смерти 66-летнего генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова. Его жизнь оборвалась трагически.