Вашингтон, 25 декабря, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Американцы предстоящее Рождество встретят в унынии и изоляции — о неблагополучной ситуации со снежным циклоном пишут СМИ, по информации которых миллионы жителей готовятся к самым холодным каникулам. Прогнозируется рекордно низкое понижение температуры, ураганные ветра, снегопады во многих штатах.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

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Так, уже известно, что из-за разгула стихии погибли не менее 12 человек, более 50 автомобилей попали в аварию. Есть трагические случаи из-за переохлаждения.

Отмечается, что от снежного циклона сильнее всего пострадали аэропорты Сиэтла, Чикаго, Нью-Йорка и Детройта. Почти 1,5 млн домов и предприятий остались без электричества.

Во многих штатах власти обратились к жителям с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в штатах Канзас, Миссури, Огайо и Кентукки после снежной бури погибли люди. Сообщается о не менее десяти жертвах непогоды.