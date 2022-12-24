Христиане отмечают Рождество по григорианскому календарю
Москва, 25 декабря, 2022, 01:32 — ИА Регнум. 25 декабря в некоторых церквях России празднуют Рождество по григорианскому календарю. Священнослужители обратились к прихожанам с поздравлениями и пожеланиями.
Читайте также: Жителям Германии предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Он обратился к Господу с просьбой помочь людям «видеть Твой Свет и являть Его среди людей, утвердить нас в Своем мире и покое» и пожелал прихожанам светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа.
Руководитель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Сергей Ряховский сказал верующим, что сейчас люди стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени, и назвал этот период непростым.
Он напомнил, что более двух тысяч лет назад Господь даровал людям в непростые времена Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир надежду.
Как сообщало ИА REGNUM, глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц в своём обращении к жителям Германии рассказал, что настоящие свечи на рождественской ёлке повышают температуру в помещении естественным образом. Его заявление вызвало бурю негодования в соцсетях.