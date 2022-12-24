Москва, 25 декабря, 2022, 01:32 — ИА Регнум. 25 декабря в некоторых церквях России празднуют Рождество по григорианскому календарю. Священнослужители обратились к прихожанам с поздравлениями и пожеланиями.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое Рождество

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«Боже, в этом мире, где всё нестабильно и непостоянно, помоги нам видеть постоянство в Тебе. Во время, когда нет поводов для радости, помоги радоваться в Тебе, всё больше и больше понимая, что мы — дети Твои. Господь, пошли Своих ангелов к тем, кто потерял всякую надежду в эти дни. Даруй нам мудрости и силы самим быть этими ангелами», — в честь рождества обратился к верующим архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимир Проворов.

Он обратился к Господу с просьбой помочь людям «видеть Твой Свет и являть Его среди людей, утвердить нас в Своем мире и покое» и пожелал прихожанам светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа.

Руководитель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Сергей Ряховский сказал верующим, что сейчас люди стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени, и назвал этот период непростым.

«Мы видим, как восстаёт народ на народ и царство на царство, как болезни и моры накрывают царства и целые страны, как распространяется в мире порок и разврат. Потрясаются моральные и нравственные основы общества, но неизменным остается наш Господь Иисус Христос», — сказал епископ.

Он напомнил, что более двух тысяч лет назад Господь даровал людям в непростые времена Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир надежду.

Как сообщало ИА REGNUM, глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц в своём обращении к жителям Германии рассказал, что настоящие свечи на рождественской ёлке повышают температуру в помещении естественным образом. Его заявление вызвало бурю негодования в соцсетях.