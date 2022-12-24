Нью-Дели, 25 декабря, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Более чем на 90 млрд долларов в 2022 году увеличился суммарный размер состояний пяти миллиардеров в Азии. Список миллиардеров, продолжавших наращивать доходы несмотря на ситуацию в мире, опубликовал Forbes.

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Самого большого роста накоплений добился 60-летний индиец Гаутам Адани, его состояние составляет 116,8 млрд долларов и в 2022 году возросло на 55 млрд. Лоу Так Квонг из Индонезии, которому принадлежит компания Bayan Resources, смог получить 16 млрд долларов и накопил в итоге 25,2 млрд.

Третье место у 42-летнего создателя маркетплейса Pinduoduo из Китая — Колина Хуана. За год он сумел заработать 11 млрд долларов, его состояние оценивают в 29,6 млрд.

Активы 73-летнего Ву Илин из Китая достигли 4,9 млрд долларов с приростом в 4 млрд. Бизнесмену принадлежит компания Yiling Pharmaceutical. И замыкает успешную пятёрку житель индийского Джайпура Рави. В возрасте 68 лет он заработал 3,9 млрд долларов, управляя ресторанами KFC, Pizza Hut и Costa Coffee. Состояние индийца оценивают в 8,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, реальная заработная плата в мире в первом полугодии 2022 года снизилась на 0,9%. Снижение зафиксировано впервые с начала XXI века. В докладе Международной организации труда (МОТ) причиной названа инфляция. Упоминается в качестве причин и спецоперация на Украине.