Каир, 25 декабря, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Часть скамей для зрителей на стадионе в египетском городе имени Шестого октября обрушилась во время матча по баскетболу. Игра была экстренно прервана, зрители и баскетболисты пытались помочь людям, задавленным конструкциями трибун.

Андрей Пронин ИА REGNUM Трибуны

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По предварительным данным, пострадало 27 человек. В соцсетях опубликовано видео с места ЧП. На нём болельщики пытаются приподнять скамьи, чтобы освободить оказавшихся под ними людей. Рядом с местом ЧП плачет женщина и сокрушается мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Колумбии трибуны обрушились во время боя быков. Четыре человека погибли и 60 пострадали.