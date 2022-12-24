* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 25 декабря, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распорядились, чтобы все национальные и международные неправительственные организации в Афганистане отстранили женщин от работы до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщает новостной канал TOLOnews со ссылкой на минэкономики страны.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Читайте также: Талибы* объяснили, почему остановили обучение девушек в вузах Афганистана

Отмечается, что работодатели предупреждены, что у них аннулируют лицензии, если они не выполнят это распоряжение. В стране начались недовольства.

Как сообщало ИА REGNUM, члены контролирующего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что решение приостановить обучение девушек в высших учебных учреждениях страны принято из-за экономических проблем и неблагоприятной ситуации с безопасностью.