Техас, США, 25 декабря, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Проблемы с электроснабжением возникли в Техасе из-за холода и сильных порывов ветра. Замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган назвала сложившуюся в штате ситуацию чрезвычайной.

Штат Техас (сс) TUBS

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«Настоящим я выношу определение, что в Техасе существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин», — сообщается в подписанном чиновницей документе.

Из-за непогоды перестали работать солнечные, ветряные и углеводородные электростанции. В итоге жители Техаса недополучили 16,7 тыс. мегаватт электроэнергии. Проблему усугубляет изолированность энергосистемы штата — она не рассчитана на получение электричества с других территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально, когда синоптики обещали Техасу морозы и снегопады, совет по надёжности электроснабжения штата прогнозировал, что выработка электричества будет достаточной для удовлетворения прогнозируемого спроса потребителей.