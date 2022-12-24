Киев, 25 декабря, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Киевские военные готовятся к получению американских Patriot — уже составлен список тех, кто будет обучаться в одной из стран НАТО управлению зенитно-ракетным комплексом. Об этом сообщил изданию «Общественное» представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Список, по словам Игната, утвердил командующий воздушными силами ВСУ. Киевские боевики не называют страну, где укронацисты будут осваивать Patriot. Отмечается, что обучение может продлиться до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ не скоро смогут воспользоваться американскими зенитными ракетными комплексами Patriot. Об этом 24 декабря сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на генерала в отставке Марка Хертлинга.