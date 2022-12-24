Москва, 25 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. В Следственном комитете России заявили о расследовании уголовных дел, возбуждённых по факту попаданий снарядов ВСУ в населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Курской области. Обстрелы рассматриваются как военные преступления против жителей РФ, совершённые представителями киевского режима.

Sledcom.ru Следственный комитет

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Также предметом расследования станет обстрел ВСУ города Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Там погибли два мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря по Кременной попали три снаряда калибра 155 мм.