Хургада, Египет, 24 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Все россияне, которые не могли вылететь из египетской Хургады в силу проблем у авиакомпании iFly, уже отправлены домой. Об этом журналистам сообщил генконсул РФ Виктор Воропаев.

Karelj Аэропорт Хургады

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Пассажиров в Россию отправили альтернативными авиарейсами.

24 декабря из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи российских туристов были возвращены из Египта, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.