Париж, 24 декабря, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Футбольные клубы не предлагают контракты Лионелю Месси, играющему в «Пари́ Сен-Жерме́н». Потеря интереса к игроку вызвана серьёзностью намерений парижского клуба «ПСЖ», который намерен продлить контракт с футболистом, сообщило Mundo Deportivo.

Nathan Rupert Лионель Месси

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Срок договорённостей «Пари́ Сен-Жерме́н» с Месси истекает летом 2023 года, но намерение продлить сотрудничество было озвучено ещё до ЧМ-2022. Новый контракт, как ожидается, будет подписан в начале 2023 года.

Ранее возможность сотрудничества с Мессии обсуждали в «Барселоне», но конкретных предложений не последовало. Футболист и сам намерен остаться в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, форвард сборной Аргентины Лионель Месси вместе с командой стал чемпионом мира по футболу по итогам соревнований в Катаре. Финальная игра со сборной Франции проходила в Лусаиле на одноименном стадионе.