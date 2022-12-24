Париж, 24 декабря, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Курды собрались на стихийный митинг в Париже после стрельбы недалеко от культурного центра этого народа, расположенного в 10-м округе столицы Франции. За беспорядки были задержаны одиннадцать человек, пострадали — 30, сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес на телеканале BFMTV.

(сс) Kurdishstruggle Курды

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Поводом для акции стала гибель троих курдов. Представители этого народа считают, что стрельба была спланированной и направленной против курдской общины. Организаторами обстрела называют Турцию.

Во время стихийного митинга были повреждены несколько автомобилей, разбиты десятки витрин. Протестующие требовали расследовать должным образом инцидент со стрельбой и выкрикивали лозунги, осуждающие турок.

«Правоохранительные органы задержали 11 человек за беспорядки. Десятки протестующих совершили насильственные действия», — отметил Лоран Нуньес.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, послуживший поводом для беспорядков, произошёл 23 декабря в окрестностях курдского культурного центра в Париже. Три человека погибли. Стрелок был задержан. Как выяснилось, ранее его уже арестовывали за нападение на центр для мигрантов.