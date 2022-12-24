Гюмри, Армения, 24 декабря, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Гражданин России задержан в Гюмри Ширакской области по подозрению в убийстве россиянки. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

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Утром 24 декабря поступило сообщение об убийстве на улице Манушяна в Гюмри. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 20-летний местный житель.

В ходе расследования выяснилось, что между фигурантом и его сожительницей, 37-летней гражданкой России, произошла ссора, во время которой мужчина нанёс ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После смерти потерпевшей, он покинул квартиру.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину, подозреваемого в покушении на убийство жительницы города Волжского, задержали в результате полицейской погони.