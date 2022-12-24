Мурманск, 24 декабря, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Пожар в складском помещении в Мурманске начался вечером 24 декабря. Площадь возгорания составляет 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

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К месту возгорания прибыли пожарные машины и спасатели. Из здания успели вынести пять газовых баллонов.

«В 21:21 поступило сообщение о возгорании складского одноэтажного здания в районе Водопроводного переулка, дом 9 в Мурманске. По состоянию на 22:50 площадь пожара составляет 500 кв. метров», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 декабря загорелся склад Всероссийского института лёгких сплавов в Москве, расположенный по адресу ул. Горбунова, 2.