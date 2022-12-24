Бахмут, ДНР, 24 декабря, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Под Артемовском В ДНР 24 декабря уничтожен один из разработчиков компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. Владимир «Fresh» Ежов. Об этом сообщается в соцсетях.

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«Ликвидирован украинский боевик Владимир «Fresh» Ежов. Он был одним из разработчиков игры S. T. A. L. K. E. R и прототипом персонажа Локи. Думал, что на войне так же просто убивать людей, как в компьютерной игре», — написал военный эксперт Игаль Левин.

Фанаты шутера S. T. A. L. K. E. R. не раз видели Ежова в самой игре — его лицо стало прообразом для персонажа по имени Локи.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ и телеграм-канал сообщили о смерти под Артёмовском (Бахмут) в ДНР режиссёра студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» Олега Бобало. Он воевал на стороне киевских боевиков.