Под Бахмутом уничтожен разработчик компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R.
Под Артёмовском уничтожен один из разработчиков компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. Ежов
Бахмут, ДНР, 24 декабря, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Под Артемовском В ДНР 24 декабря уничтожен один из разработчиков компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. Владимир «Fresh» Ежов. Об этом сообщается в соцсетях.
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«Ликвидирован украинский боевик Владимир «Fresh» Ежов. Он был одним из разработчиков игры S. T. A. L. K. E. R и прототипом персонажа Локи. Думал, что на войне так же просто убивать людей, как в компьютерной игре», — написал военный эксперт Игаль Левин.
Фанаты шутера S. T. A. L. K. E. R. не раз видели Ежова в самой игре — его лицо стало прообразом для персонажа по имени Локи.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ и телеграм-канал сообщили о смерти под Артёмовском (Бахмут) в ДНР режиссёра студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» Олега Бобало. Он воевал на стороне киевских боевиков.