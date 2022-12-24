Москва, 24 декабря, 2022, 23:10 — ИА Регнум. 45-летний хоккеист умер после участия в матче между командами «Арсенал III» и Jersey 53 в Москве. Он был госпитализирован после того, как потерял сознание во время игры, сообщило РЕН ТВ.

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Мужчину пытались доставить в больницу, но он скончался в машине скорой помощи по пути. Матч, во время которого игрок потерял сознание, проходил на ледовой арене на улице Яблочкова.

Как сообщало ИА REGNUM, российский хоккеист — нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодёжный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), умер в возрасте 18 лет.