Кентукки, США, 24 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Снежный циклон и метель, бушующие в США несколько дней, привели к рекордному снижению добычи природного газа. Об этом 24 декабря сообщил Bloomberg.

rooster133 Снег

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Оледеневшие трубы вызвали перебои в газодобыче — процесс снизился на 2,8 млн кубометров. Издание отмечает, что это самый большой спад в производстве за более чем 10 лет. При этом уровень потребления газа американцами увеличился до самых высоких значений с начала 2019 года.

Электроэнергетическая и газовая компания Duke Energy обратилась к населению в штатах Кентукки и Огайо свести к минимуму потребление электроэнергии из-за нехватки мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1 млн жителей США остались без электроснабжения из-за мощных снегопадов, метели, местами дождей. Есть погибшие от стихии.