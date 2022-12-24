Донецк, 24 декабря, 2022, 23:01 — ИА Регнум. В сторону двух населённых пунктов под Донецком и в три района города прилетели снаряды ВСУ. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — сообщили в ведомстве.

Снаряды упали около 21:00 по местному времени по направлениям населенный пункт Нетайлово — Кировский, Куйбышевский районы Донецка и Красногоровка — Петровский район. Всего в СЦКК насчитали девять выпущенных ВСУ ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряды попали в две больницы Донецка. Во время обстрела пострадала восьмилетняя девочка.