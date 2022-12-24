ВСУ обстреляли две больницы в Донецке
При обстреле Донецка ранение получил ребёнок
Донецк, 24 декабря, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Снаряды попали в два медучреждения Донецка. Рядом со зданиями найдены части ракет.
Юрий Пущаев ИА REGNUM
Последствия обстрела в Донецке
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Во время обстрела пострадала восьмилетняя девочка. Выбиты стёкла в расположенных рядом с больницами зданиях. Медучреждения находятся в Киевском и Ворошиловском районах города.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали женщина и её ребенок.