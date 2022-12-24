Херсон, 24 декабря, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками центра Херсона есть погибшие мирные жители. О жертвах сообщил телеграм-канал «Приднестровец».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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По предварительным данным, погибли восемь человек.

«Украинские террористы били американскими Химарсами. Киев обвинил в ракетном ударе Россию. Власти Украины специально бьют по Херсону, который пока контролируется украинскими властями, чтобы обвинить в этом российскую армию и настроить население русского города против России», — комментируют военкоры.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел Херсона киевскими вооружёнными формированиями является отвратительной провокацией с целью обвинить Россию, заявил 24 декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.