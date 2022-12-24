Новосибирск, 17 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с дорожным катком в Новосибирске пострадали пять человек. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе УГИБДД Новосибирска.

Alexei Gyngazov/Global Look Press Дорожный каток

«В результате ДТП пострадали пять человек, водитель и пассажиры (двое мужчин 2002 и 2007 годов рождения, две девушки 2003 и 2009 годов рождения) автомобиля ВАЗ-2110, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения», — привело сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что после проведённого осмотра троих пострадавших отпустили домой, и уточняется, что авария произошла в 05:15 (01:15 мск) в Ленинском районе Новосибирска. Согласно предварительной информации, водитель легковушки столкнулся с дорожным катком, передвигавшимся в попутном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня не менее 15 человек погибли и ещё десять пострадали в результате столкновения большегрузного автомобиля и микроавтобуса с пассажирами в канадской провинции Манитоба. ДТП произошло на Трансканадском шоссе возле города Кэрберри. После столкновения микроавтобус вылетел в кювет и загорелся.