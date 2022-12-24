Тель-Авив, Израиль, 24 декабря, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Россия вполне может перехватить и изучить израильские системы ПВО «Железный купол». В этой связи Тель-Авив не станет поставлять их киевскому режиму, как это сделал Вашингтон со своими зенитными комплексами Patriot. Об этом написал бригадный генерал Яков Нагель в статье для National Interest.

Mil.ru ПВО в действии

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«Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты, то Россия завладеет ими на поле боя», — считает Нагель.

По его мнению, Тель-Авив и сам нуждается в срочном пополнении воинских частей ПВО «куполами», на производство которых необходимо определенное время. Обучение военных — также длительный процесс, поэтому Зеленскому не стоит надеяться на моментальный результат от приобретения израильского оружия.

Яков Нагель также добавил, что его страна не хочет портить отношения с Россией, поставляя оружие Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт немецкой BILD Юлиан Репке осудил Запад за отправку Украине старой советской военной техники, отметив, что передающая сторона не думает о последствиях для солдат киевского режима.