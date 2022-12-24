Херсон, 24 декабря, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Обстрел Херсона киевскими вооружёнными формированиями является отвратительной провокацией с целью обвинить Россию, заявил 24 декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Сегодня боевики совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Сальдо, характер разрушений ясно показывает, что обстрел вёлся блуждающим миномётным подразделением с севера и северо-запада Херсона. К такому «мерзкому и подлому приёму» часто прибегают киевские боевики.

Ответственность за очередное кровавое злодеяние врио главы области возложил на политическое руководство киевского режима, которое приказывает стрелять по жилым кварталам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Сальдо заявлял о снижении числа артобстрелов со стороны ВСУ, но рассчитывать на новогоднее перемирие из-за действий киевского режима, по его мнению, не приходится.