Москва, 24 декабря, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Правительство России намерено не допустить в 2023 году рост цен на топливо выше уровня инфляции, заявил 24 декабря в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

В 2022 году цены на бензин и дизель тоже выросли меньше, чем на размер инфляции (около 11%), а именно на 0,6% и 8,4% соответственно, добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, Новак также заявил, что углеводороды останутся доминирующим видом топлива в обозримом будущем и что без российских энергоресурсов мир существовать не сможет.