Москва, 24 декабря, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Россию нереально отрезать от мирового рынка энергоресурсов или заместить её, сказал 24 декабря вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдётся без наших энергоресурсов», — сказал он в интервью ТАСС.

Заместитель правительства отметил, что на Россию приходится 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, страна занимает третье место в мире по поставкам угля.

Как сообщалось ранее, Новак подчёркивал, что уголь и углеводороды занимают в настоящее время около 82% мирового энергорынка.