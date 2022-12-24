Санкт-Петербург, 24 декабря, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Сотрудники полиции организовали искусственную «пробку» на скоростной платной трассе М-11 «Нева» в Тверской области, чтобы безопасно остановить и задержать двоих граждан одной из стран СНГ, совершивших два разбойных нападения в Петербурге.

ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти Задержание подозреваемых на трассе М-11

Как рассказали 24 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, рано утром 19 декабря было совершено нападение на букмекерскую контору на проспекте Испытателей в Петербурге. Вооруженный грабитель, угрожая менеджеру пистолетом, похитил из кассы 75 тыс. рублей и скрылся.

Поздно вечером 23 декабря на том же самом проспекте двое налетчиков напали на салон сотовой связи. Угрожая пистолетом, они похитили около 100 тыс. рублей и 20 дорогостоящих смартфонов. По обоим случаям были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Оперативники петербургского угрозыска установили, что оба преступления — дело рук одних и тех же лиц, которые покинули Петербург на автомобиле Hyundai Solaris и движутся по трассе М-11 в сторону Москвы. Об этом сообщили в полицию Тверской области, по которой проезжали подозреваемые.

«Так как на скоростной трассе блокировать преступный транспорт было небезопасно, сотрудники тверской дорожной полиции организовали искусственную «пробку» на 121 км трассы. Это позволило оперативникам уголовного розыска блокировать и задержать подозреваемых», — отметили в петербургском Главке МВД.

В ходе досмотра у задержанных, в возрасте 20 и 21 года, изъято орудие преступления — пневматический пистолет. Сейчас задержанных доставляют в Петербург для проведения с ними следственных действий и избрания меры пресечения.