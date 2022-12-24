Москва, 24 декабря, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Уголь и углеводороды занимают в настоящее время около 82% мирового энергорынка, заявил 24 декабря в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

В ближайшие десятилетия эти виды топлива останутся доминирующими, отметил он.

Как сообщалось ранее, 23 декабря Новак заявил, что страны ЕС, которые вводят санкции против России, в том числе в сфере энергетики, одновременно просят увеличить объёмы поставки газа по действующим маршрутам.