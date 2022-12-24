Вашингтон, 24 декабря, 2022, 20:45 — ИА Регнум. ВСУ несут огромные потери, их страна находится в большой опасности, заявил американский генерал Барри Маккеффри.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Намерения США поставить одну батарею зенитных ракетных комплексов Patriot не изменят ситуацию «на земле» из-за подавляющего превосходства России в артиллерии и авиации, сказал он в интервью MSNBC.

Генерал считает, что ВСУ нуждаются в поставках американских боевых танков M1 Abrams и ракетах типа «земля-земля» ATACMS. Это поможет сбалансировать силы, уверен военный.

Читайте также: В США не успевают обеспечивать Украину снарядами

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что западные страны с начала проведения специальной военной операции поставили в Киев более 350 танков, 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолётов и не менее пяти тысяч беспилотников.

А также: Байден подписал закон о военном бюджете США на 2023 год